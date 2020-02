Pagelle Gazzetta: Rebic il migliore, partita da capitano di Romagnoli. Theo, rosso di rabbia

La Gazzetta dello Sport ha dato il premio di migliore in campo nel match di ieri del Milan contro la Juventus ad Ante Rebic: il croato, in gol pure ieri sera, si è meritato un bel 7 in pagella. Stesso voto anche per Romagnoli, autore di una prestazione da vero capitano, mentre hanno preso mezzo voto in meno Kjaer, Kessie e Bennacer. Sufficienza piena (6) per Donnarumma, Calabria, Castillejo, Calhanoglu, Ibrahimovic e Laxalt. L'unica insufficienza è stata data a Theo Hernandez (5), il quale è stato espulso nella ripresa, lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica.