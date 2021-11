Pagelle Gazzetta - Tatarusanu indirizza la partita, Ibra il migliore

Zlatan Ibrahimovic (voto 7) è stato il migliore in campo nel Milan secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport. Positiva anche la prestazione di Leao (6.5), sufficienza piena per Kalulu e Kessie. Poi solo giudizi negativi, a cominciare da Tatarusanu (il peggiore) e Gabbia (voto 4.5 sia per il portiere che per il difensore). Bocciato pure Theo Hernandez (voto 5), così come Kjaer, Tonali, Saelemaekers, Diaz, Giroud, Florenzi e Messias (5.5 per tutti loro).