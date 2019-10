Pagelle Gazzetta: Theo Hernandez il migliore, disastro Conti, Biglia, Kessie, Suso e Leao

Sono molto bassi i voti di questa mattina della Gazzetta dello Sport ai giocatori del Milan dopo la sconfitta di ieri contro la Roma. Ci sono diversi 4: Conti (troppi palloni persi), Biglia (in grande difficoltà in mezzo al campo), Kessie (perde Dzeko sul primo gol), Leao (non conclude mai) e Suso (il peggiore tra i rossoneri). Mezzo in voto in più, ma prestazione altrettando deludente di Paquetà e Calabria, mentre hanno resto 5 Musacchio e Piatek. 5,5 per Bennacer e Romagnoli, sufficienza piena per Calhanoglu. Gli unici che hanno convinto ieri sera sono stati Gigio Donnarumma e Theo Hernandez: il primo (7) ha evitato un passivo peggiore con le sue parate, il secondo (7,5), invece, ha dimostrato ancora una volta potenza, classe e personalità.