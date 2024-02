Pagelle Gazzetta: Theo, Leao e Jovic i migliori, male Musah, Okafor e Chukwueze

Nelle pagelle odierne dalla Gazzetta dello Sport, sono tre i giocatori rossoneri che hanno preso il voto più alto (6,5): si tratta di Theo Hernandez, Leao e Jovic (gli ultimi due sono gli autori delle due reti milaniste di ieri sera contro il Rennes). Sufficienza piena (6) per Maignan, Bennacer, Gabbia, Reijnders e Loftus-Cheek.

Mezzo voto in meno invece per Kjaer, Florenzi e Pulisic, mentre non hanno convinto Musah, Okafor e Chukwueze, i quali hanno preso 5 (l'americano troppo molle in mezzo al campo, lo svizzero e il nigeriano non sono entrati bene sul terreno di gioco nella ripresa).