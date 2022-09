Pagelle Gazzetta: Theo tuttofare, Giroud decisivo per natura. Leao bocciato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella vittoria del Milan a Marassi contro la Sampdoria, Pioli mescola le carte in campo e trova un Theo Hernandez tuttofare, dall'esterno al trequartista. Mossa premiata dalla Gazzetta dello Sport, che mette un 7 in pagella alla prestazione del laterale francese. Stesso voto a Olivier Giroud: "Titolare per forza, decisivo per natura". Non delude il reparto difensiva: Maignan salva nel finale, 6.5. Calabria, Kjaer e Kalulu sufficienti. Bene Pobega (6,5) e Tonali (6). Dei treequartisti bocciatura pesante solo per Leao, che prende un 4 dalla rosea: "Rafa crea e Rafa distrugge". 6 a De Ketelaere e 6,5 a Messias.