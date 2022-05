Pagelle Gazzetta: Tonali e Leao super, Tomori e Kalulu un muro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci sono insufficienze nella pagelle odierne della Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria del Milan contro il Verona. Il voto più alto spetta a Tonali e Leao, grandi protagonista della rimonta rossonera: il primo ha segnato una doppietta, mentre il secondo è stato imprendibile per tutta la sfida e ha regalato due assist perfetti per il giovane centrocampista italiano. Entrambi si sono meritati un 8. Ottima prestazione (7) anche di Kalulu, Tomori, Florenzi e Krunic, mentre hanno preso 6,5 Calabria, Kessie, Saelemakers, Messias e Rebic. Sufficienza piena (6), infine, per tutti gli altri rossoneri scesi in campo al Bentegodi.