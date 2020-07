Pagelle Tuttosport: bene Theo, Kessie e Leao, male Ibra, Calha e Paquetà. Saelemaekers, troppa foga e rosso

Secondo Tuttosport, nel Milan che ieri ha pareggiato 2-2 contro il Napoli, il voto più alto in pagella se lo sono meritato Theo Hernandez, autore del gol che ha aperto il match, Kessie, che ha invece segnato la rete del definitivo pareggio, e Leao: tutti e tre hanno preso 6,5. Sufficienza piena (6) per Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Bennacer, Bonaventura e Rebic, mentre hanno preso 5 Paquetà, Calhanoglu e Ibrahimovic. Il voto più basso, però, spetta a Saelemaekers, il quale è stato espluso nel finale per doppio giallo e per questo si è meritato un 4,5.