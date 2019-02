Pagelle Tuttosport - Calhanoglu-Conti, che lampi

Anche Tuttosport premia Castillejo come migliore in campo. Voto 7.5 per lo spagnolo, che impreziosisce la sua prestazione con un assist e un gol. Ottima anche la prova di Calhanoglu (7), che si sta avviando "verso la definitiva resurrezione". Voto 6.5 per Piatek, così come per Kessié e Romagnoli. Stesso voto per Conti, che serve l’assist per il gol di Castillejo. Sufficienza piena per tutti gli altri componenti della squadra rossonera.