Pagelle Tuttosport: Calhanoglu decisivo, ottimo impatto di Ibra. Conti e Piatek in difficoltà

Anche per Tuttosport, il migliore in campo ieri contro il Torino è stato Calhanoglu (8): il turco è entrato in campo nella ripresa ed è stato decisivo con una doppietta. Prestazione molto positiva (7) anche di Castillejo e Ibrahimovic, oltre che di Bonaventura, Leao e Kessie, i quali hanno preso 6,5. Sufficienza piena (6) per Donnarumma, Kjaer, Romagnoli, Bennacer e Rebic, mentre il quotidiano torinese ha dato mezzo voto in meno a Krunic. Tre le insufficienze più gravi: 5 per Hernandez e Piatek, 4,5 per Conti.