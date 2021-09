Pagelle Tuttosport: che prestazione Leao, molto bene anche Tonali e Bennacer. Kessie ingenuo, Giroud indietro di condizione

Nelle pagelle di Tuttosport, il voto più alto spetta a Rafael Leao, autore della rete del momentaneo 1-0 e che è andato vicino anche alla doppietta con una splendida rovesciata (traversa): il giovane attaccante portoghese si è meritato un bel 7,5. Grande prestazione e voto alto (7) anche per Maignan, Tomori, Bennacer, Saelemaekers, Diaz e Tonali, mentre i due terzini Calabria e Theo Hernandez hanno preso 6,5. Sufficienza piena per Romagnoli, 5,5 invece per Rebic e 5 per Ballo-Touré. I peggiori sono stati Giroud (4,5), apparso ancora indietro di condizione, e Kessie (4), troppo ingenuo in occasione del secondo giallo.