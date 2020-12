Pagelle Tuttosport: due parate decisive di Tatarusanu, terzo gol europeo di Hauge. Tonali, prova di personalità

Nella pagelle odierne di Tuttosport, il voto più alto (7) è stato dato a Tatarusanu e ad Hauge: il portiere ha compiuto due parate decisive su Krejci e su Karlsson, mentre il giovane norvegese ha siglato contro lo Sparta Praga la sua terza rete in Europa League con la maglia del Milan. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, per Kalulu, Dalot, Tonali (prova di personalità in mezzo al campo) e Castillejo. Sufficienza piena (6) per tutti gli altri, unica insufficienza per Duarte (5,5), il quale è apparso ancora molto lontano dalla forma migliore.