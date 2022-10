Pagelle Tuttosport: Gabbia decisivo in attacco e in difesa, Leao ancora protagonista

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle pagelle odierne di Tuttosport, il voto più alto nelle file rossonere dopo la vittoria contro la Dinamo Zagabria di ieri sera è stato dato a Matteo Gabbia, decisivo sia in fase difensiva che in avanti visto che è stato lui ad aprire le marcature, e Rafael Leao, trascinatore anche ieri sera contro i croati: entrambi si sono meritati un 7,5. Molto bene e voto 7 per Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Rebic e Giroud, mentre mezzo voto in meno è stato dato a Tatarusanu. Sufficienza piena per Krunic, 5,5 invece per De Ketelaere, che però entra ancora troppo poco nel gioco del Diavolo.