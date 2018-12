Pagelle Tuttosport - Gigio Uomo Ragno, errore Romagnoli

Il quotidiano Tuttosport premia Donnarumma con un 7 in pagella dopo la prestazione offerta contro la Spal. Gigio "salva il Milan al 93esimo con un balzo da Uomo Ragno su Fares". Stesso voto per Bakayoko, il quale "calamita ogni pallone sporco che gravita in mezzo al campo". Buona anche la prova di Higuain (6.5), che segna un gol "con la freddezza del killer". Voto 6.5 anche per Calabria, Kessié, Calhanoglu e Castillejo. Sufficienza per Suso ("Fonte pressoché inesauribile di pericoli per la difesa della Spal"), Abate, Zapata e Rodríguez. Male Cutrone e Romagnoli (5.5 per loro): il giovane attaccante "non incide", mentre il capitano commette un errore sul gol del vantaggio degli ospiti.