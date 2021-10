Pagelle Tuttosport: Leao e Castillejo i migliori, prova opaca di Ballo-Touré

Nelle pagelle odierne di Tuttosport, sono due i giocatori rossoneri che si sono meritati il voto più alto (7): si tratta di Rafael Leao, che ha cambiato il match nella ripresa, e Samu Castillejo, decisivo in occasione del secondo e terzo gol dei rossoneri. 6,5 per Calabria, Krunic e Rebic, mezzo voto in meno invece per Tatarusanu, Tomori, Ibrahimovic, Kessie e Giroud. 5,5 per Romagnoli, Saelemaekers e Bennacer, 5 per Maldini e Ballo-Touré, autori di due prove piuttosto opache.