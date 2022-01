Pagelle Tuttosport: Maignan, Tonali e Leao i migliori, molto bene anche Florenzi e Diaz

Secondo Tuttosport, i migliori in campo ieri sera contro la Roma nelle file rossonere sono stati Maignan, Tonali e Leao, i quali hanno preso 7,5: il portiere ha compiuto alcuni interventi decisivi, l'ex Brescia ha dominato in mezzo al campo, mentre il portoghese ha segnato un gol e si è procurato un rigore. Molto bene (7) anche Florenzi e Diaz, 6,5 invece per Theo Hernandez, Messias e Giroud. Sufficienza piena infine per Kalulu, Gabbia, Bakayoko, Saelemaekers e Ibrahimovic.