Pagelle Tuttosport: Piatek scatenato, quanti palloni recuperati da Bakayoko. Miglior partita nel Milan di Laxalt

L'edizione odierna di Tuttosport dà addirittura 9 in pagella a Paitek dopo la doppietta di ieri nel match valido per i quarti di Coppa Italia contro il Napoli. Ottima prestazione anche di Bakayoko (7,5), il quale ha recuperato un numero incredibile di palloni in mezzo al campo, e di Laxalt (7), che ha giocato la sua miglior partita da quando veste la maglia del Milan. 6,5 per Donnarumma, Romagnoli, Kessie e Paquetà, mentre tutti gli altri hanno preso la sufficienza piena (6).