Pagelle Tuttosport - Tonali leader, Giroud e Krunic sottotono

Secondo Tuttosport, Sandro Tonali è stato il migliore in campo al Wanda Metropolitano di Madrid. Voto 7 per il centrocampista rossonero, “sempre più leader, sempre più gladiatore nel mordere le gambe degli avversari”. Stesso voto per Junior Messias, l’eroe della serata, e Kessie, autore di una prestazione di grande spessore. Bene anche Tatarusanu, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez, Bakayoko, Saelemaekers e Ibrahimovic (6.5 per loro), sufficienza piena per Kjaer, Florenzi e Brahim Diaz. Gli unici rossoneri con un voto negativo sono Krunic e Giroud (5 per entrambi).