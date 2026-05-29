Pagellone QS, promosso Modric: "Senza di lui, il crollo"

vedi letture

Nel pagellone QS, pubblicato questa mattina, viene promosso Luka Modric con un 8 come voto: è uno dei pochi a salvarsi del Milan

Questa mattina, nella sua edizione cartacea, il QS ha proposto il pagellone di fine stagione del campionato di Serie A. Sono stati considerati alcuni dei protagonisti positivi e negativi dell'anno: a ognuno è stato dato un voto secondo il suo rendimento e anche un giudizio scritto. Alcuni sono anche giocatori del Milan, molti dei quali con valutazioni logicamente negative visto il finale da stagione da film horror e l'incapacità di gettare alle ortiche l'obiettivo stagionale che era stato in pugno praticamente per tutta la stagione.

Uno dei pochi calciatori rossoneri a salvarsi è ovviamente Luka Modric. Il fuoriclasse croato, pur a 40 anni, è stato il faro del Milan e anche nell'ultima gara contro il Cagliari, con lo zigomo fratturato, è entrato e si è dannato l'anima. Il suo voto nel pagellone QS è 8. Il giudizio recita così: "La semplicità del grande campione. Alla faccia delle 40 primavere, 34 partite da leader assoluto, nello sviluppo come nel filtro. Chilometraggio alto, fermatosi dopo lo scontro con Locatelli. Senza di lui, il crollo".