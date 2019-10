Pagni a MN: "Gli sponsor sono calati, Gazidis non ha ancora fatto vedere nulla da quel punto di vista"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Luca Pagni ha analizzato la situazione del bilancio attuale, concentrandosi sulle figure dirigenziali: "Se ci fosse stata la qualificazione in Champions League, ci sarebbero stati minimo 39 milioni in più. Con quei soldi sarebbe cambiato tutto e sarebbe stato probabilmente scelto di fare un bilancio più conservativo, rinviando la pulizia di bilancio. Il grosso problema è che sono calati gli sponsor, e quindi non aumentano i ricavi. Gazidis non ha ancora fatto vedere nulla da quel punto di vista. Inoltre sono enormemente aumentati i costi del personale: 35 milioni in più sono uno sproposito e una parte di quei soldi derivano dagli ingaggi di Gazidis, Leonardo e Maldini. Poi ricordiamo almeno altri tre dirigenti portati dall'ad in posti chiave della società".