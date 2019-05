Pagni a MN: "Non si può fallire ancora dopo sei/sette anni di mercati sbagliati, il Milan ha speso male"

Luca Pagni, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato della prossima sessione di mercato, sottolineando come non si possa sbagliare ancora: "Se davvero sono così fondamentali i 50 milioni che potrebbero arrivare dalla Champions, allora basterebbe vendere Donnarumma. Problema risolto. Non dev’essere una scusa. Non si può, dopo sei-sette anni di mercati sbagliati, fallire ancora. L’altro giorno leggevo la classifica del New York Times delle squadre che hanno speso di più in Europa negli ultimi dieci anni: il Milan è nono davanti al Liverpool. È vero che l’80% è stato speso durante la stagione di Fassone e Mirabelli e in quella precedente da Galliani, ma i rossoneri hanno investito solo 100 milioni in meno della Juve e 176 milioni in meno del Real, che però ha vinto quello che ha vinto. È evidente che si è speso male. Bisogna programmare e non sbagliare gli acquisti. Ripeto, la parte finanziaria non può e non dev’essere un alibi".