Pagni: "Boban a Londra da Singer: una visita che spiega perché Sensi non è arrivato"

Spendere ma senza buttare i soldi. Investire ma senza follie. Non è detto che tenga fino alla fine, ma questa vuole essere la linea del Milan sul mercato estivo. Non solo perché Elliott si è posta dei limiti precisi nella gestione economia del club, ma anche perchè se dovesse arrivare – come pare – una decisione favorevole dal mondo Uefa sul fair play finanziario il club rossonero deve comunque lavorare per mantenere i conti in equilibrio. La linea è stata ribadita nell’incontro che si è tenuto a Londra presso gli uffici di Elliott, presente Gordon Singer, il figlio di Paul Singer fondatore del fondo americano, con Ivan Gazidis e Zvonimir Boban. Non c’era Paolo Maldini rimasto a Milano per continuare gli incontri con i procuratori. Il Milan ritiene vuole pagare “il giusto” i giocatori e non vorrebbe sottostare alla regola non scritta per cui vanno corrisposte commissioni ai procuratori. Ecco spiegato perché Stefano Sensi, a lungo inseguito dal Milan, con tutta probabilità alla fine finirà per accasarsi all’Inter. Per Boban e Maldini, 25 milioni per il centrocampista del Sassuolo sono considerati eccessivi, per quanto sia nel giro della Nazionale. Allo stesso modo sono considerati troppi 20 milioni per Varetout. Del resto, anche l’Inter ha escluso di voler pagare 50 milioni per Nicolò Barella, valutazione che può permettersi solo un club con il Psg o una big inglese. Piaccia o non piaccia (e molti tifosi non gradiranno) non bisogna più pensare al Milan come la squadra che può permettersi qualsiasi cosa. Potrebbe accadere ancora fra qualche anno se la cura Elliott avrà i suoi effetti. Ora siamo in fase di ricostruzione dopo la convalescenza e bisognerà avere pazienza. Ecco allora che potrebbe arrivare a Milanello Ozan Kabak, promettente centrale turco di 19 anni, reduce da un buon campionato nello Stoccarda (con 17 presenze e 3 reti). Così come potrebbe essere stata fruttuosa la trasferta dell’altro giorno di Maldini e Boban a Madrid: il Real deve sfoltire la rosa e se non riuscirà a piazzare tutti i giocatori in eccesso alla fine uno o due elementi potrebbero arrivare in prestito a Milano. Ribadiamo: chi pensa che si dovrebbe gestire il mercato all’insegna dell’imperativo “noi siamo il Milan” non ha capito cosa è accaduto negli ultimi 6-7 anni o non ha chiaro il meccanismo del fair play finanziario. E, in ogni caso, non conta chi arriva, conta come giocherà la squadra e il risultato finale: del resto, aver speso 240 milioni in una stagione non ha portato a grandi risultati.