Pairetto, spaesato, ammonisce Fonseca per proteste. Per ora conduzione di gara non all'altezza

vedi letture

Alla mezz'ora l'arbitro Pairetto, evidentemente non è la sua serata, ammonisce Fonseca per proteste. Il tecnico rossonero si è lamentato col direttore di gara per non aver assegnato un angolo dopo un miracolo di De Gea su un sinistro fulmineo di Leao. Il direttore di gara, che poi ha cambiato idea sotto suggerimento dell'assistente, in questa prima mezz'ora di gara è riuscito a sbagliare quasi la totalità dei fischi. Non una conduzione all'altezza, per ora.