Palladino sul Milan: "È la squadra più completa d'Italia, mette in difficoltà chiunque"

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la sconfitta contro il Milan, Raffaele Palladino si è così espresso in conferenza stampa sul Milan: "Il Milan è la squadra più completa d'Italia, mette in difficoltà chiunque. Questa partita ci farà crescere tantissimo. Guardo giorno dopo giorno la crescita dei ragazzi. Abbiamo provato a giocare, senza buttare solo la palla in avanti e provando a mettere in difficoltà il Milan".