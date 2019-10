Palomba: "Milan, c'è delusione perché si sono spesi tanti soldi e la classifica non sta premiando"

Auro Palomba, Presidente di Associazione Piccoli Azionisti di A.C. Milan (“APA”), è intervenuto su Radio Sportiva per commentare il momento dei rossoneri. Ecco le sue parole: "Le promesse vanno mantenute, il discorso di Gazidis è una lettera di buone intenzioni: siamo felici che vogliano riportare il Milan in alto, ma poi queste cose vanno fatte, sia alzando il fatturato che risalendo la classifica, e sono due cose non da poco. C'è delusione perché si sono spesi tanti soldi e la classifica non sta premiando: oggi al Milan manca un po' di mestiere perché fra i dirigenti nessuno ha mai ricoperto quei ruoli in Italia. Sarebbe sciocco non guardarsi indietro in classifica perché siamo a + 3 sulla SPAL, speriamo che ci sia un cambiamento di rotta perché nessuno di questi giocatori è abituato a lottare per non retrocedere e a questa squadra manca la cattiveria che serve. Quello che manca in Milan di oggi è la passione: gestire una squadra di calcio è diverso che gestire qualche altra azienda. Notiamo un'assenza di calore e di voglia di coinvolgere i tifosi, c'è molta attenzione allo stadio e ai temi economici e poca ai tifosi".