Pancaro: "Gattuso abituato alle emergenze ma nonostante tutto è al quarto posto"

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan, dagli studi di Sky Sport 24, ha commentato così la gestione di Gattuso dell’emergenza infortuni: “Sicuramente Gattuso è abituato alle emergenze. Sta avendo molti problemi quest’anno, tantissimi infortuni. Le due squalifiche gli faranno mancare il centrocampo titolare. Nonostante tutto è al quarto posto, che è l’obiettivo più importante per il Milan in questa stagione, ovvero entrare in Champions League”.