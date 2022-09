Pancaro: "In Italia non c'è un'alternativa a Leao. De Ketelaere? Ha talento e classe"

MilanNews.it

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Di seguito le domande e le risposte:

Signor Pancaro, dopo il pareggio di Salisburgo che garà dovrà fare il Milan contro la Dinamo Zagabria?

“È scontato dire che sia importante vincere contro la Dinamo Zagabria. Penso che questo Milan abbia tutte le carte in regola per poterlo fare. Il girone è ancora apertissimo, il Milan può qualificarsi come prima classificata e per questo sarà determinante anche questa partita”.

Crede che il Milan sia favorito per riconfermarsi come Campione d'Italia?

“Ad inizio campionato pensavo che sarebbe stato un testa a testa fra Milan e Inter. Le milanesi giocheranno sicuramente per vincere il campionato, bisognerà capire se il Napoli riuscirà a tenere questo passo. La gara di domenica sarà molto importante".

Contro il Napoli mancherà Rafael Leao, che soluzioni dovrà addottare Pioli?

“L’assenza di Leao sarà pesantissima per il Milan. Se è vero che i rossoneri stanno facendo cose straordinarie sotto tutti i punti di vista, Leao è quel giocatore che ti fa saltare il banco. Crea superiorità numerica, segna e fa segnare. Penso che sia difficile da sostituire, non credo ci sia un’alternativa a lui nel campionato italiano. Pioli però contro il Napoli troverà le soluzioni giuste per poterlo sostituire”.

La convince questo inizio stagione di Charles De Ketelaere?

“De Ketelaere mi piace tantissimo. Ha talento, ha classe e fa quasi sempre la scelta giusta. Come tutti ha bisogno di un minimo di tempo per ambientarsi in una nuova squadra, conoscere nuovi compagni di squadra e calarsi in un’altra realtà come quella del calcio italiano. Anche in queste sue prime uscite l’ho apprezzato molto”.

Possiamo considerare Simon Kjaer come un nuovo acquisto dopo il rientro dal grave infortunio?

“Kjaer fa parte di un numero notevole di calciatori che al Milan si sono espressi su altissimi livello. Qua va dato grosso merito a Pioli, alla società, a Maldini e Massara che stanno portando avanti un lavoro straordinario”.

Mike Maignan è il portiere più forte d'Europa?

“Sicuramente Maignan è tra i portieri più forti in assoluto in Europa”.