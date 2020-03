Paolillo: "Non bloccate il Fair Play Finanziario: aumenterebbe il gap tra ricchi e poveri"

Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttomercatoweb.com, l'ex amministratore delegato dell'Inter, Ernesto Paolillo, tra i padri fondatori del Fair Play Finanziario, ha parlato delle misure che dovrà prendere la UEFA per il calcio internazionale. "Come la BCE aiuta i paesi in difficoltà, la Federazione aiuti i vari campionati. "Non liquidità e soldi, perché la UEFA ha perdite per il rinvio degli Europei. Aumenteranno i debiti dei club, quel che può fare la UEFA è mettere mano alle normative pro tempore del FFP acconsentendo alcune deroghe. "Non devono diventare una corsa all'acquisto dei calciatori e all'aumento dei debiti. Deve essere il consentimento delle perdite che sono la conseguenza della crisi e dello stop. Il FFP non deve essere bloccato. Bloccarlo per un anno o più aumenterebbe ancor di più il gap tra ricchi e poveri, certo".