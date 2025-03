Papà Reijnders: "Bellissimo gol di Tijji con l'Olanda contro la Spagna"

Martin Reijnders, papà del centrocampista rossonero Tijjani, ha commentato così su Linkedin la prestazione e il gol del figlio ieri contro la Spagna in Nations League con la maglia dell'Olanda: "Mi è piaciuta molto la nazionale olandese di ieri contro la Spagna. Risultato 2-2. Tijjani ha segnato un bellissimo gol ed è già a quota 17 gol e 4 assist in questa stagione. Ma anche suo fratello Eliano ha giocato una buona partita ieri (con l'Indonesia, ndr). Sfortunatamente, la squadra di Patrick Kluivert ha perso contro l'Australia 5-1. Non vedo l'ora che arrivino domenica e martedì quando torneranno in azione".

Reijnders-gol, un'altra magia contro la Spagna

Grande azione degli Orange e super gol di sinistro, a fin di palo per il centrocampista milanista Tijjani Reijnders. Molto bravo Frimpong a involarsi sulla destra e a mettere in mezzo per Tijjani che, al limite dell'area fa partire un sinistro preciso che si insacca nell'angolino destro, sfornando una traiettoria imprendibile. Prosegue così la stagione magica di Reijnders.