Paparesta: "La programmazione lineare e chiara del Milan ha fatto la differenza quest'anno"

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A ed ex presidente del Bari, ha parlato del Milan ai microfoni di Sportitalia. Paparesta ha detto: “In questi anni il Milan ha avuto una programmazione lineare e chiara, a differenza della Juventus per esempio. Hanno puntato su giocatori e staff dirigenziale che hanno individuato talenti che non si erano ancora affermati. Basti pensare a Leao e a Maignan. Quanti conoscevano Leao? Si, si conosceva ma sapevamo che era discontinuo. Ora invece non è più così. Lasciare andare Donnarumma e sostituirlo così, è la vittoria della dirigenza che ha saputo tenere la barra dritta, infischiandosene delle polemiche. Complimenti a Maldini ed è giusto che lui possa continuare a portare avanti questo progetto. La sua intervista alla Gazzetta è stata abbastanza forte ma è servita a far capire che c’è necessità e urgenza di chiudere una programmazione che sennò non può andare avanti”.