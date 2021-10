Papin: "Giroud felice al Milan, sarà molto importante per la squadra"

Jean-Pierre Papin è intervenuto ai microfoni di Milan TV, parlando dell'apporto che Olivier Giroud potrà fornire in rossonero: “Il Milan è la società giusta per Giroud, che secondo me potrà fare molto bene. Olivier è felice di poter giocare dopo un periodo in cui non ha avuto tanta continuità, è felice di ritrovare una società che gli da fiducia. Farà tanti gol in questa squadra, che sa che è capace di fare la differenza. Sarà molto importante per il Milan”