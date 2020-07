Paquetà in crescita ma la maledizione del gol prosegue: 509 giorni senza segnare

Lucas Paquetà ha disputato una buona prestazione contro la SPAL, mostrando segnali di crescita dopo mesi piuttosto anonimi. A mancare, tuttavia, è ancora il gol: il brasiliano nonostante le tante conclusioni non è riuscito a sbloccarsi. L'ex Flamengo non segna infatti dal 10 febbraio 2019, 509 giorni fa, quando realizzò il suo unico gol in maglia rossonera contro il Cagliari.