Lucas Paquetà, subentrato nel secondo tempo di Milan-Hellas Verona, non giocava in campionato dallo scorso 6 gennaio, quando fu inserito all'85' da Stefano Pioli contro la Sampdoria. Dal 23 novembre, giorno dell'ultima del brasiliano dal primo minuto, l'ex Flamengo ha collezionato soltanto 76' in Serie A, a cui si aggiungono 15' in Coppa Italia.