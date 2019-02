Paquetà, stasera la nona presenza consecutiva dal primo minuto

Lucas Paquetà, assoluto protagonista di questo 2019 rossonero, si appresta a disputare la sua 9 gara su 9 consecutiva da titolare con la maglia del Milan. Con la presenza di stasera il brasiliano supererà Kakà, il quale si era fermato a 8 presenze consecutive al momento del suo arrivo in rossonero, sebbene fu costretto a saltare Bologna-Milan per via di una convocazione col Brasile.