PAR-MIL (1-0). Milan pessimo nei primi 20'. Smorfia di delusione di Ibra in tribuna

vedi letture

Bruttissimo inizio del Milan al "Tardini". I rossoneri, sotto 1-0, stanno giocando veramente male e Zlatan Ibrahimovic non apprezza: nelle immagini di DAZN, è evidentne la smorfia dello svedese seduto in tribunna allo stadio. Accanto a lui, non certo felice, l'infortunato Alvaro Morata.

IL GOL DI MAN

Padroni di casa avanti dopo appena due minuti di partita. Dormita del Milan, classico cambio di gioco del Parma che manda in tilt tutta la linea difensiva rossonera. Valeri serve Man in area di rigore, sul suo mancino Maignan sfiora il miracolo ma non basta.