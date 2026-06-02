Pardo sul Milan: "Ciò che è successo quest'anno e che sta venendo fuori è surreale"

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Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista, ha commentato con difficoltà il caotico momento attuale del Milan: le sue dichiarazioni

A meno di un mese dall'inizio ufficiale della stagione sportiva 2026/2027, ancora i tifosi del Milan non hanno idea di come sarà strutturato il loro club. Ancora nessun erede dei quattro licenziati settimana scorsa: non c'è un CEO, non c'è un allenatore e non c'è nemmeno nessuno che si occupi dell'area tecnico-sportiva a livello dirigenziale. Piergluigi Pardo, giornalista e telecronista, si è trovato in difficoltà nel commentare la situazione attuale del Milan e in generale in finale di stagione travagliato.

Le dichiarazioni di Pierluigi Pardo, nel corso di Tutti Convocati su Radio 24: "È molto difficile commentare il Milan in questo momento. Boh, quello che è successo quest’anno e quello che sta venendo fuori di giorno in giorno è surreale, e sembra quasi miracoloso che il Milan sia arrivato lì anche se non voglio che sia un alibi per lo staff tecnico e giocatori che non hanno portato a casa il risultato. Quando si finisce così una stagione, nessuno è innocente. Se Allegri, a fronte di una prima parte di stagione così buona, non è riuscito ad avere un minimo di equilibrio per avere un clima decente, in qualche modo è anche colpa sua".