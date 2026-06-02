Lutto nel mondo nel calcio: non ce l'ha fatta Marios Oikonomou, ex calciatore di Serie A
Lutto nel mondo del calcio e della Serie A. Vittima di un grave incidente in moto nella notte tra lo scorso 23 e 24 maggio, non ce l'ha fatta Marios Oikonomou, ex difensore greco di soli 33 anni che aveva legato la sua carriera a diversi club del nostro campionato italiano. Oikonomou è morto ieri a Giannina, sua città natale dove aveva cominciato anche come calciatore professionista. In Italia ha giocato soprattutto nel Bologna ma ha vestito anche le maglie di Cagliari, SPAL Bari e Sampdoria. Ha giocato anche nell'AEK Atene, nel Copenaghen e nel Panaitolikos.
Il messaggio di cordoglio sui social del Bologna per la scomparsa di Marios Oikonomou, a soli 33 anni, in Grecia: "Addio Marios, te ne sei andato troppo presto. Sarai per sempre nei nostri cuori".
Addio Marios, te ne sei andato troppo presto. Sarai per sempre nei nostri cuori. pic.twitter.com/lpZgEEIIdT— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 1, 2026
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