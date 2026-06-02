Lutto nel mondo nel calcio: non ce l'ha fatta Marios Oikonomou, ex calciatore di Serie A

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Serie A, lutto nel mondo del calcio: è morto a soli 33 anni Marios Oikonomou, ex calciatore di Cagliari, Bologna, SPAL, Bari e Sampdoria

Lutto nel mondo del calcio e della Serie A. Vittima di un grave incidente in moto nella notte tra lo scorso 23 e 24 maggio, non ce l'ha fatta Marios Oikonomou, ex difensore greco di soli 33 anni che aveva legato la sua carriera a diversi club del nostro campionato italiano. Oikonomou è morto ieri a Giannina, sua città natale dove aveva cominciato anche come calciatore professionista. In Italia ha giocato soprattutto nel Bologna ma ha vestito anche le maglie di Cagliari, SPAL Bari e Sampdoria. Ha giocato anche nell'AEK Atene, nel Copenaghen e nel Panaitolikos.

Il messaggio di cordoglio sui social del Bologna per la scomparsa di Marios Oikonomou, a soli 33 anni, in Grecia: "Addio Marios, te ne sei andato troppo presto. Sarai per sempre nei nostri cuori".