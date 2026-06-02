Marianella: "Rangnick mi piace moltissimo ma va preso con le molle"

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Milan e Rangnick, questa volta il matrimonio si farà? In attesa di capire le prossime mosse del tecnico tedesco Massimo Marianella ne parla così

Tra le varie opzioni sul tavolo per il futuro del Milan c'è anche quello di Rangnick: il tedesco comunque deve prima incontrare la federazione austriaca, ma rimane comunque un'opportunità concreta per i rossoneri. Massimo Marianella, negli studi di Sky Sport 24, ne parla così:

IPOTESI RANGNICK PER IL MILAN, IL PARERE DI MARIANELLA

“Rangnick a me piace moltissimo. È un personaggio che però va preso un pochino con le molle. È un clamoroso conoscitore e divulgatore di calcio, ha delle idee bellissime. È una bella idea quella. Di affidarsi a Rangnick. Però poi devi dargli le chiavi, fare un passo indietro e metterti a guardare crescere un nuovo Milan. Sono disposti a fare questo? Non lo so. Credo che sia quello che gli stia chiedendo Rangnick. Non allenerà più nella quotidianità ma sceglierà lui l’eventuale allenatore. Non è una cattiva idea, così come non lo era Iraola. Però Iraola non viene in una situazione così ingarbugliata sapendo di avere il Liverpool. Ti puoi sempre vendere una cosa straordinaria, che è la storia del Milan. Quando tu contatti qualcuno gli fai vedere una maglia che ha dominato il mondo”.