Parolo: "Al Milan serve un attaccante, sarebbe stato perfetto uno come Icardi"

Intervenuto a Step On Football, programma di DAZN su YouTube, Marco Parolo, ex centrocampista e ora opinionista televisivo, ha rivelato chi avrebbe preso se fosse stato al posto del Milan come centravanti: "Secondo me al Milan serve un difensore centrale e un attaccante. Il Milan ha bisogno di un centravanti, sarebbe stato perfetto avere uno come Icardi".

