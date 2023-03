Parolo sul ko del Milan: "La testa era al Tottenham ma può arrivare tra le prime 4"

MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

Presente negli studi di DAZN, Marco Parolo ha commentato la vittoria dela Fiorentina contro il Milan: "È stata una partita simile a quella che i rossoneri giocheranno mercoledì a Londra. Se non trovi in uscita giocate di qualità, è dura. È mancato Leao, gli ingressi di Bakayoko e Adli mi fanno pensare che la testa fosse al Tottenham. Corsa Champions? Molto passerà dal Tottenham: se il Milan passerà il turno, torneranno energie e forze. Senza gente che strappa davanti però è dura. Il Milan ha la forza per arrivare in Champions ma oggi aveva la testa altrove".