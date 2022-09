Partite di Champions League fuori dall'Europa? Ceferin: "Non ne so nulla"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha smentito i rumor che vedrebbero diverse gare di Champions League disputate fuori dall'Europa: "Con tutto il rispetto per i media, è impossibile immaginare che tipo di notizie possano uscire. Non ne abbiamo mai discusso. All’improvviso abbiamo letto su alcuni media che questa cosa accadrà, anche se non è mai stata discussa. Sarei al corrente se ci fossero discussioni sulla possibilità di giocare partite di Champions League fuori dall’Europa, e non ne so nulla".