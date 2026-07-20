Pasotto: "Adesso passa tutto, ma proprio tutto, dalla scrivania di Cardinale"
Rispetto alle sue prime quattro stagioni, il cambio di atteggiamento di Gerry Cardinale come proprietario del Milan è lampante. Al netto di quelli che saranno i risultati sul campo, da fine agosto in avanti, non si può negare che il manager americano abbia fatto inversione di marcia nella gestione del club rossonero. Il giornalista Marco Pasotto, sulla Gazzetta dello Sport, ha scritto proprio di questa differenza di operatività che è stata assunta da Cardinale da giugno in avanti.
MILAN, PASSA TUTTO DALLA SCRIVANIA DI CARDINALE
Il commento di Marco Pasotto sul cambio di atteggiamento di Gerry Cardinale alla guida del Milan: "Adesso passa tutto, ma proprio tutto dalla scrivania di Gerry. I dirigenti ci sono, le poltrone vuote sono state riempite, ma senza figure "ingombranti" o con potere eccessivo. Un primo risvolto positivo è che la catena di comando si è ovviamente snellita e le decisioni vengono prese con maggiore rapidità, come d'altra parte è ben chiaro dalle modalità e dalle tempistiche con cui sono stati acquistati Ramos e Gila"
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