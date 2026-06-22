Pasotto: "Leao si è suo malgrado portato in nazionale le scorie della brutta stagione col Milan"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle prestazioni di Rafael Leao al Mondiale in corso: "La tranquillità abita altrove. Rafa si è suo malgrado portato in nazionale le scorie della brutta stagione col Milan. In uno dei test pre Mondiale era persino stato espulso per una rissa con un avversario. Fin qui ha giocato 19 minuti, da subentrato, nel pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo. E nel dopogara è apparso tutt'altro che sereno. Dopo aver chiarito pubblicamente la volontà di lasciare il Milan, è ovviamente il maggior indiziato della rosa per una cessione, ma se ne andrà soltanto se arriverà un'offerta da 50 milioni. Altrimenti sarà condannato a rimanere, con tutte le difficoltà del caso".

LE PAROLE DI TARE SU LEAO

L'ex direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato del suo presente, del complicato recente passato, del futuro e della sua esperienza in rossonero ai microfoni dei colleghi di SportMediaset. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sto abbastanza bene, adesso voglio stare un po' con la famiglia, cosa che aiuta a riprendersi. Spero che il Milan possa trovare equilibrio e un progetto serio per il futuro. Leao? Non so se fa bene o male a desiderare nuove esperienze, ma quando uno ha questo desiderio significa che il rapporto è arrivato alla fine, che il ciclo si è chiuso. Le sue qualità sono indiscutibili, deve solo trovare continuità nella partita perché è uno che può deciderle da solo, quest’anno non è successo anche per i problemi fisici che ha avuto".