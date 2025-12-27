Pasotto: "Lo scopo di Allegri, evidente, è sgombrare il più possibile Milanello dalla pressione, cedendola agli altri"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulla stagione del Milan fino ad ora: "Per come sta affrontando l'argomento il tecnico da inizio stagione, il piazzamento finale è un non-problema: l'importante è che non sia oltre il quarto posto (se poi l'Italia grazie al ranking rimetterà le mani su uno slot extra, meglio per tutti). Tra primo e quarto, però, c'è un'impercettibile differenza: scudetto della seconda stella o minimo sindacale richiesto dalla proprietà. Fin qui Max la parola scudetto non l'ha mai pronunciata apertamente, anzi: sta ripetendo in loop che Napoli e Inter sono le favorite e che il vero obbligo per il Diavolo è tornare in Champions.

Lo scopo, evidente, è sgombrare il più possibile Milanello dalla pressione, cedendola agli altri. Il problema è che il Milan, giunti a questo punto, non può nascondersi: la classifica, al netto degli stenti con le avversarie di rango minore, sorride. E l'infilata di risultati portati a casa con le dirette concorrenti autorizza per forza di cose pensieri di primo piano, anche se la brutta uscita di scena da Coppa Italia e Supercoppa ha raffreddato l'ottimismo. Occorre ritrovare compattezza difensiva e servono innesti mirati sul mercato. Uno - Fullkrug - è arrivato, ma non basta".