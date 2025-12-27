Va corretto l'approccio alle partite? Allegri: "È una questione di attenzione della fase difensiva. Bisogna tornare ad essere più cattivi"

Alla vigilia di Milan-Hellas Verona l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la delicata sfida di campionato contro gli scaligeri.

Va corretto l'approccio alle partite?

"Correggere si può correggere tutto. C'è stato un periodo in cui andavamo in vantaggio, ora andiamo sotto: speriamo di invertire domani questa tendenza. Non è una questione di approccio ma di attenzione della fase difensiva in generale. Bisogna tornare ad essere più cattivi che quando non abbiamo palla bisogna pensare a difendere nel modo giusto".

Vedendo il mercato delle altre non sarà facile per il Milan arrivare tra le prime quattro...

"Non so cosa faranno Juve e Roma sul mercato. Sono d'accordo con Capello sul fatto che arrivare tra le prime quattro è molto difficile. È importante arrivare a marzo attaccati o dentro le prime quattro. Da domani fino al 18 febbraio avremo 9 partite: 3 in casa e 6 in trasferta. Sono due mesi molto importanti che ci devono consentire di rimanere aggrappati al gruppo di testa. Domani abbiamo la prima col Verona, speriamo di fare una prestazione di squadra, ordinata, con pazienza. Loro spaccano la partita in due. Come tutte le partite passano da una buona fase difensiva. Se si ritorna a non prendere gol è più facile vincere le partite".