Nkunku sarà ancora titolare domani: Allegri lo sprona così

vedi letture

Alla vigilia di Milan-Hellas Verona l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la delicata sfida di campionato contro gli scaligeri.

A Riad il Milan ha perso la partita ma lo stadio era molto rossonero... Domani attesi 73k spettatori per Milan-Verona. C'è questo entusiasmo da tenere?

"Credo che dall'inizio dell'anno i tifosi sono stati sempre molto presenti, per noi è una bellissima cosa. L'importante domani è cercare di fare i 3 punti contro un Verona scorbutico, ha giocatori veloci. Una squadra che attacca molto bene l'area, dobbiamo fare una partita ordinata, cercando di migliorare la fase difensiva che nelle ultime partite, come squadra, è venuta a mancare".

Su Nkunku:

"Sorrido perché credo che abbia le qualità per fare bene anche domani visto che Leao non è della partita e non sarà convocato: ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Ho preferito lasciarlo a casa perché i giocatori part-time non vanno bene. Fullkrug è arrivato sorridente di essere arrivato al Milan e molto volenteroso. Gabbia è ancora fuori, sta andando bene ma vedremo se sarà a disposizione col Cagliari, altrimenti col Genoa. Fofana sta bene, gli altri stanno bene tranne Gimenez che sta facendo rieducazione alla caviglia".