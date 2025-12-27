Serie A, Como show a Lecce: salentini battuti con un netto 0-3

vedi letture

Vittoria di carattere da parte della squadra allenata da Cesc Fabregas che fa valere tutta la propria superiorità tecnica e batte i salentini con un netto 0-3. Apre le danze il solito Nico Paz con un bellissimo gol dalla distanza, che però ha scaturito tantissime proteste da parte dei giallorossi che lamentavano un fallo commesso dall'argentino poco prima di segnare la rete. Gol che però è stato convalidato ed ha portato all'espulsione del tecnico Di Francesco per proteste. Nel secondo tempo a chiudere la pratica ci pensano prima Ramon, che dagli sviluppi di un calcio piazzato insacca in rete al 66' e infine cala il tris Douvikas che al minuto 75 di fatto chiude la partita. Lariani che con questi 3 punti salgono momentaneamente al 6° posto in classifica a soli 3 punti dal quarto posto.

IL TABELLINO

Lecce - Como 0-3

20' Nico Paz

23' espulso Di Francesco

66' Jacobo Ramon

75' Anastasios Douvikas