Pellegatti sorride: “Sono sorpreso dal Milan, rinnovo ora dipende da Maignan”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la notizia rilasciata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport in merito ai passi avanti che ci sarebbero stati tra la società e Mike Maignan per il rinnovo di contratto. Queste le sue parole:

"Qualche giorno fa avevo parlato di Maignan, vi avevo detto dei possibili 5 milioni circa, che possono essere 7 con i bonus, che è lo stipendio più alto insieme a Leao. Ebbene prende proprio la cifra dei top player del Milan. Ecco c'è una cosa che mi ha incuriosito sull'articolo di Andrea Ramazzotti e che mi ha sorpreso positivamente: il Milan, se il giocatore firmasse entro la fine del mercato o appena dopo, diciamo entro la fine di marzo, il Milan potrebbe dargli la differenza tra quello che prenderebbe 5 milioni, e quello che prende adesso, come se questi 5 milioni fossero retroattivi. Cifra che potrebbe essere data se e quando il Milan andasse in Champions League, traguardo minimissimo. Quindi una specie di premio alla firma, tutto sommato quello che prenderebbe ad andare in un'altra squadra. Dipende al 70/80% da Maignan, che ha l'insistenza dei suoi compagni e di Massimiliano Allegri"