Serie A, Cagliari corsaro a Torino: battuti i granata 1-2

vedi letture

Vittoria esterna e pesantissima per la squadra di Pisacane che dopo essere passato in svantaggio grazie al gol al 27' dle primo tempo del solito Nicola Vlasic, ha rimontato i granata prima con il gol di Pratil al 45' del primo tempo e poi con un grandissimo gol del numero 9 gialloblu Semih kilicsoy che insacca a rete dopo una serpentina nello stretto strepitosa. Da segnalare l'uscita dal campo al minuto 72 di Luca Mazzitelli per infortunio che verrà approfondito nelle prossime ore, quando si capirà se potrà essere presente o meno per la prossima partita contro il Milan. Torino che al 95' aveva trovato il pareggio con un super gol di Ngonge si semi rovesciata, gol però annullato perchè il pallone è uscito dal campo prima che il 7 del Torino facesse partire il cross per il compagno. Un grande brivido per il Cagliari che però si è concluso con un nulla di fatto. Sardi che con questi 3 punti salgono a quota 18 in classifica, a +6 dalla zona salvezza (attualmente Verona al 12esima posto con 12 punti ma una partita in meno).

IL TABELLINO

Torino - Cagliari 1-2

27' Nicola Vlasic

45' Matteo Prati

66' Semith Kilicsoy