Verso il Verona con il diktat Allegri: "Se si ritorna a non prendere gol è più facile vincere le partite"

Alla vigilia di Milan-Hellas Verona l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la delicata sfida di campionato contro gli scaligeri.

Vedendo il mercato delle altre non sarà facile per il Milan arrivare tra le prime quattro...

"Non so cosa faranno Juve e Roma sul mercato. Sono d'accordo con Capello sul fatto che arrivare tra le prime quattro è molto difficile. È importante arrivare a marzo attaccati o dentro le prime quattro. Da domani fino al 18 febbraio avremo 9 partite: 3 in casa e 6 in trasferta. Sono due mesi molto importanti che ci devono consentire di rimanere aggrappati al gruppo di testa. Domani abbiamo la prima col Verona, speriamo di fare una prestazione di squadra, ordinata, con pazienza. Loro spaccano la partita in due. Come tutte le partite passano da una buona fase difensiva. Se si ritorna a non prendere gol è più facile vincere le partite".

Che raccomandazioni ha dato?

"Abbiamo detto che il Verona è una squadra che ha fatto sempre belle partite. Ha talmente giocatori di velocità e tecnica davanti che se non hai la sicurezza difensiva dietro rischi di capitolare".