Passerini: "4-0 va preso per quello che è: Liverpool e derby controesami fondamentali"

Il Milan ha finalmente centrato la prima vittoria stagionale: vittima sacrificale il Venezia che è stato battuto per 4-0 e che ieri, andato in svantaggio immediatamente, non ha costituito un ostacolo così insormontabile per i rossoneri. Ad ogni modo Fonseca qualche indicazione positiva se la porta a casa. Predica calma invece Carlos Passerini, collega del Corriere della Sera, che questa mattina ha commentato la sfida del Diavolo sulle colonne del suo quotidiano generalista.

Il pensiero di Passerini sulla partita del Milan: "Così come non aveva lasciarsi andare a giudizi definitivi dopo i due punti in tre partite, allo stesso modo questo fin troppo agevole 4-0 rifilato a una neopromossa che ha totalmente sbagliato partita va preso per quello che è: un passo in avanti deciso e convincente in una gara da ‘vietato sbagliare’. Per capire se davvero il peggio è alle spalle non servirà aspettare molto: il Liverpool e il derby saranno due controesami fondamentali"